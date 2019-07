【KTSF 劉瑩報導】

要更新護照又趕時間的民眾,現在可以考慮使用由FedEx和RushMyPassport合作推出的一日護照辦理服務。

可辦理的業務範圍包括護照更新、護照報失或損毀、護照姓名變更、申請第二本護照,以及申請兒童護照等。

費用除了政府收取的170元外,還會根據加快的程度收取費用,最快24小時內取得護照,費用449元,最長8到10日,費用為119元。

另外還需加上快遞護照費,費用在29.95元至54.95元不等。

申請一旦提交還可進行追蹤,及時了解辦理進度。

有需要的民眾可以去到FedEx店或網站填寫申請表。

