牙齒保健專題：華裔移民兒童是否更容易蛀牙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

讓孩子常保開心的笑容,是許多家長的願望,美麗的笑容跟健康的牙齒也很有關係,牙齒問題不僅關係到外在,甚至會影響到孩子的學習,本集的活得更健康專題,帶您了解蛀牙的形成,以及牙齒保健的重要性。

喜歡吃糖就會容易蛀牙嗎?這聽起來好像理所當然,但其實沒那麼簡單,愛吃糖也不一定會蛀牙。

OPDSF Pediatric兒科牙醫Dorothy Tang說:”蛀牙是因為細菌,不是因為吃糖或是澱粉質,小朋友就會有蛀牙,一定要有細菌加上糖份,然後在牙齒的表面長時間培養出酸性,然後破壞瑯質導致蛀牙。”

兒童牙科醫生指出,多項研究發現,新移民的子女比一般兒童容易有蛀牙問題。

Tang說:”雖然數據不多,但是有一些研究顯示,華人新移民兒童傾向於比較容易有蛀牙,實際上確實較容易蛀牙,比一般美國人口同齡人群,然而即便是這麼說,也有其他的研究顯示,新移民的孩童蛀牙的比較多。”

初步估計,平均每十名5歲以下的孩童,就有兩人有蛀牙問題,蛀牙是孩童時期最常見的長期性感染問題,醫生表示,飲食習慣會影響蛀牙的發生。

在華人飲食當中,常見米飯和麵條等高澱粉食物,再加上家長、保母,或是同儕之間傳播細菌,成為蛀牙的溫床。

Tang說:”你分享食物或是器皿,兒童會因此接種到細菌,而飲食又有利於細菌的滋生。”

醫師警告,口腔衛生也會影響人體健康,甚至會產生潛在風險,輕則影響學習,嚴重時甚至可能致命。

Tang說:”因為例如你有蛀牙,你不去處理,一路讓它發展下去,會變成感染,而感染會擴散,散布下到喉嚨或是上到頭腦,當孩子有感染,通常他們不會喜歡怎麼吃,吃不好,睡覺也睡不好,這樣小朋友怎麼去上學讀書做功課呢?這會影響他們在校的表現。”

另外,有家長對於兒童乳牙並不是那麼在意,認為反正以後會更換,不過牙醫認為,這是錯誤的觀念。

Tang說:”6個月開始長牙,長牙長到約莫3歲,那些幼齒就停在寶寶口中不會掉了,一直到6歲開始,就開始換下排前面那些,但是你想換後面的那些,你起碼要等到10歲、11歲、12歲,所以有的人說幼齒不用補了,任由它爛吧,你要等到小朋友12歲,有的13歲甚至14歲,才換後面的臼齒,不可能的。”

尤其臼齒是最容易蛀牙,家長一定要從小就注意孩子的牙齒,而要避免蛀牙造成的問題,首先預防是最重要的,至於該如何預防蛀牙,下一集將繼續帶您探討。

