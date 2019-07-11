牙齒保健專題：華裔移民兒童是否更容易蛀牙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

讓孩子常保開心的笑容，是許多家長的願望，美麗的笑容跟健康的牙齒也很有關係，牙齒問題不僅關係到外在，甚至會影響到孩子的學習，本集的活得更健康專題，帶您了解蛀牙的形成，以及牙齒保健的重要性。

喜歡吃糖就會容易蛀牙嗎？這聽起來好像理所當然，但其實沒那麼簡單，愛吃糖也不一定會蛀牙。

OPDSF Pediatric兒科牙醫Dorothy Tang說：”蛀牙是因為細菌，不是因為吃糖或是澱粉質，小朋友就會有蛀牙，一定要有細菌加上糖份，然後在牙齒的表面長時間培養出酸性，然後破壞瑯質導致蛀牙。”

兒童牙科醫生指出，多項研究發現，新移民的子女比一般兒童容易有蛀牙問題。

Tang說：”雖然數據不多，但是有一些研究顯示，華人新移民兒童傾向於比較容易有蛀牙，實際上確實較容易蛀牙，比一般美國人口同齡人群，然而即便是這麼說，也有其他的研究顯示，新移民的孩童蛀牙的比較多。”

初步估計，平均每十名5歲以下的孩童，就有兩人有蛀牙問題，蛀牙是孩童時期最常見的長期性感染問題，醫生表示，飲食習慣會影響蛀牙的發生。

在華人飲食當中，常見米飯和麵條等高澱粉食物，再加上家長、保母，或是同儕之間傳播細菌，成為蛀牙的溫床。

Tang說：”你分享食物或是器皿，兒童會因此接種到細菌，而飲食又有利於細菌的滋生。”

醫師警告，口腔衛生也會影響人體健康，甚至會產生潛在風險，輕則影響學習，嚴重時甚至可能致命。

Tang說：”因為例如你有蛀牙，你不去處理，一路讓它發展下去，會變成感染，而感染會擴散，散布下到喉嚨或是上到頭腦，當孩子有感染，通常他們不會喜歡怎麼吃，吃不好，睡覺也睡不好，這樣小朋友怎麼去上學讀書做功課呢？這會影響他們在校的表現。”

另外，有家長對於兒童乳牙並不是那麼在意，認為反正以後會更換，不過牙醫認為，這是錯誤的觀念。

Tang說：”6個月開始長牙，長牙長到約莫3歲，那些幼齒就停在寶寶口中不會掉了，一直到6歲開始，就開始換下排前面那些，但是你想換後面的那些，你起碼要等到10歲、11歲、12歲，所以有的人說幼齒不用補了，任由它爛吧，你要等到小朋友12歲，有的13歲甚至14歲，才換後面的臼齒，不可能的。”

尤其臼齒是最容易蛀牙，家長一定要從小就注意孩子的牙齒，而要避免蛀牙造成的問題，首先預防是最重要的，至於該如何預防蛀牙，下一集將繼續帶您探討。

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