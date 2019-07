香港電影節週五起一連3天舊金山登場（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

喜歡香港電影的觀衆,本週末將由許多選擇,第9屆香港電影節將從週五開始登場。

由舊金山電影協會舉辦的第9屆香港電影節,將從7月12日開始一連舉行3天,將展出7部最新的港產電影。

今年的開幕片是新晉導演李駿碩的《翠絲》,一對已婚多年的夫婦,已經有一對青年子女,由姜皓文飾演的丈夫,接到一通來自倫敦的電話,老友逝世、合法同婚丈夫,要把老友骨灰送到香港安置,引發這一家之主對本身性取向的反思,要在中年變性,引發一系列的家庭風波。

袁富華和惠英紅在今年的香港電影金像獎中,分別獲得最佳男女配角獎。

喜劇方面有導演彭浩翔的《恭喜八婆》,劇中的6女兩男手機聊天組,因為情感恩怨疏遠,直到一天,其中一人誤將上司的一瓶人奶倒給客戶飲用,於是必須在下班前找回一瓶人奶替代,這項重大工程聚集了8人團隊,但過程中也爆發彼此的矛盾與恩怨。

舊金山電影協會節目策劃Rod Armstrong說:”許多人想到香港電影,都會聯想到動作片、驚悚片、恐怖片和誇張喜劇,我們認為夏天可以是一個欣賞這類型電影的更好時間。”

其他電影還包括喜劇片《女皇撞到正》、動作片《G殺》、劇情片《逆流大叔》、《一級指控》,和較大膽的劇情片《非分熟女》。

Hong Kong Cinema除了開幕電影在日本城的New People戲院舉行之外,週六、週日的節目都將在Mission區16街的Roxie戲院舉行。

詳情可參考網站:http://sffilm.org

