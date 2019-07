港鐵油塘站連儂牆惹爭執 引逾百市民聚集

【i-CABLE】

港鐵油塘站,有人不滿青年自發設立”連儂牆”,雙方起爭執、互相推撞,警方一度舉紅旗警告,之後帶走數人協助調查。

晚上10時多,油塘站A出口附近有大批市民聚集。有人不滿青年設立”連儂牆”,互相指罵,有人被推跌,警方趕到現場,拉起封鎖線,又築成人鏈,將兩批人分隔。

近11時,警方舉黃旗警告,雙方繼續推撞,數分鐘後,警方舉紅旗,警告市民不要再衝擊,之後又封鎖油塘站出口通往屋邨的電梯,有人不滿,坐在電梯中間。

在場人士不斷要求開路,與警方對峙,另一批人則在現場再派發便利貼讓人寫字句,連接商場的平台、石柱、橫樑、廣告牌都貼滿便利貼,當中有部份是警員照片。

事發於晚上約8時,一批青年在油塘站 A 出口自發設立”連儂牆”,讓市民寫上訴求及打氣字句,引起其他市民不滿,到場撕下便利貼,又包圍設立”連儂牆”的青年,警方帶走3人協助調查。

