港鐵油塘站連儂牆惹爭執 引逾百市民聚集

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港鐵油塘站，有人不滿青年自發設立”連儂牆”，雙方起爭執、互相推撞，警方一度舉紅旗警告，之後帶走數人協助調查。

晚上10時多，油塘站A出口附近有大批市民聚集。有人不滿青年設立”連儂牆”，互相指罵，有人被推跌，警方趕到現場，拉起封鎖線，又築成人鏈，將兩批人分隔。

近11時，警方舉黃旗警告，雙方繼續推撞，數分鐘後，警方舉紅旗，警告市民不要再衝擊，之後又封鎖油塘站出口通往屋邨的電梯，有人不滿，坐在電梯中間。

在場人士不斷要求開路，與警方對峙，另一批人則在現場再派發便利貼讓人寫字句，連接商場的平台、石柱、橫樑、廣告牌都貼滿便利貼，當中有部份是警員照片。

事發於晚上約8時，一批青年在油塘站 A 出口自發設立”連儂牆”，讓市民寫上訴求及打氣字句，引起其他市民不滿，到場撕下便利貼，又包圍設立”連儂牆”的青年，警方帶走3人協助調查。

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