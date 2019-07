哈佛非裔經濟學教授被多名女性指控性騷擾

【KTSF 江良慧報導】

哈佛大學一名著名的非洲裔經濟學教授Roland Fryer Jr.,被多名女性指控性騷擾,哈佛大學決定他要停職停薪兩年,並關閉由他領導的研究室。

大學文理學院院長向經濟學系發電郵,說經審查有關指控後,發現Fryer在多年來對個別人士做出不受歡迎的性舉動,造成敵對的工作環境,認為Fryer的行為模式未能達到大學的預期行為,並且對大學成員造成傷害。

Fryer被指經常在工作時調戲女性和講黃色笑話,以及向研究室的女職員發送調情和有性暗示的短訊等等。

Fryer透過發言人發表聲明,對大學決定感到極之失望,尤其是研究室同事重要和出色的工作被迫停止,他說在適當時候就會出來講話。

Fryer是美國最著名的非洲裔經濟學家之一,也是哈佛大學最高薪的教授之一,大學有關方面在去年7月開始就Fryer涉及的指控展開調查。

