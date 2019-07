熱帶風暴Barry或升級為颶風 料週六登陸路州

【KTSF 馮政浩報導】

墨西哥海灣新形成的熱帶風暴Barry,預計會成為一級颶風,週六登陸路易斯安納州宣布進入緊急狀態。

風暴預計帶來12到20吋雨水,洪水暴漲以及強制撤離,海灣沿岸居民嚴陣以待,在路易斯安納州到佛羅里達州西北角,400萬居民列入洪水監察範圍。

新奧爾良市長Latoya Cantrell說:”留意每一個警告訊號,我們會連續48小時有豪雨。”

官員敦促居民做好準備,週四早上成為熱帶風暴的Barry,預測在週六著陸之前,會加強成為一級颶風,這個移動緩慢的風暴,預計會帶來大量豪雨,導致洪水暴發以及風暴海潮。

國家氣象局發Benjamin Schott說:”最大威脅是水,會有水浸和大量降雨。”

路易斯安納州已經宣布進入緊急狀態,而低窪地區就執行強制撤離令。

政府預計會關上幾十個水閘抽出儲水,減低水浸風險。

暴風帶來的雨水,令州府官員高度關注,這個星期新奧爾良部分地區已經出現水浸,密西西比河週末水位,可能會升到70年來最高。

路州州長John Bel Edwards說:”這是第一次路易斯安納州,在密西西比河水浸情況下,有颶風著陸。”

如果Barry繼續按現時途徑移動,可能會重複2017年颶風Harvey的路線,在一處地方徘徊,帶來連綿不斷的傾盆大雨。

