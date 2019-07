鬼船貨倉大火被告祖戶Derick Almena續作供

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Ghost Ship鬼船貨倉大火審訊,被告之一的主要租戶Derick Almena第三日作供,週三接受控方盤問。

控方在盤問Almena時,提到一份2015年的警察報告和片段,指出涉事鬼船貨倉當年舉辦了一個元旦派對,Almena的兒子當時在場,發現一個用過的避孕套。

辯方就反駁指,Almena並無份舉辦該派對,而且向警方舉報派對的是Almena自己,又批評控方提起此事,只是想打擊Almena的可信性,對案件完全無關。

辯方律師Tony Sera說:”極醜惡,證明控方在掙扎。”

控方又不停追問Almena有關他所簽過的租約文件,例如問他有無在涉事貨倉內,為加建廁所、廚房和門戶等設施取得任何批准許可。

Almena答沒有,他表示以為這是業主的責任,辯方批評控方的策略只是想消耗Almena精力,又表示Almena幾乎三日沒有睡覺。

2016年奧克蘭鬼船貨倉大火,造成一共36人死亡,現年49歲的主要租戶Almena與另一名被告29歲Max Harris,各自面對36項誤殺控罪。

