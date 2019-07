道指衝破27,000點創新高 市場期待聯儲局月底減息

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週四走勢反覆,道瓊斯創出新高,衝破27,000點關口。

道瓊斯週四衝上27,000點以上,收市報27,088.08點,創下新高,S&P500也升至接近3,000點,Nasdaq就略為回軟,但仍然逼近8,200點水平。

聯儲局主席包維爾週四第二天轉到國會參議院屬下的銀行委員會作證,他表示,失業率和通脹兩者的關係,在過去20年來已經變得越來越淡,而聯儲局仍然有空間去放寬貨幣政策,即是減息,而較長期的利率政策也可能會走跌。

包維爾強調,美國經濟目前非常好,聯儲局希望盡力保持現時的經濟狀況,來抵銷因為貿易緊張關係而導致的全球經濟疲弱,特別是全球的製造業減弱,以及商業信心下滑帶來的衝擊。

有經濟專家認為,包維爾似乎放出的訊息是,聯儲局傾向於減息,根據利率期貨顯示,投資者熱切期望聯儲局本月底舉行的議息會議,可能會減息4分之1厘。

雖然特朗普總統今年初曾經要求白宮法律顧問研究,是否可以開除包維爾,但包維爾週四指出,他是得到兩黨的支持去保持聯儲局的獨立性。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。