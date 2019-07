【KTSF 梁秋玉報導】

東灣柏克萊市議會目前正在考慮,禁止在新建築內安裝使用天然氣的設備,包括爐灶以及熱水爐,以此進一步降低溫室氣體排放。

柏克萊Free House餐廳的廚師說,煤氣爐對他們很重要,因為火更快,餐館大多用傳統煤氣爐灶,因為電爐用於烹飪便太慢了。

柏克萊市議會有4名市議員,建議在該市新建的樓宇內,禁止安裝任何使用天然氣的設備,包括廚房爐灶以及熱水爐。

資料顯示,全美溫室氣體排放量,有12%來自天然氣,而柏克萊市有27%的溫室氣體排放來自天然氣,而加州法律要求到2030年,有五成建築必須使用全電。

市議員還說,天然氣也比較危險,例如San Bruno就曾發生天然氣管道大爆炸,如果新法例獲得通過,將先從新的低樓層民宅開始,之後擴展到所有新建築。

另一方面,市議會也打算為更新節能設備的物業業主提供獎勵計劃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。