研究發現過千Android App強行收集用戶個人資料（視頻）

新近一份關於Android系統應用程式的研究顯示,有過千個Android App在用戶不允許程式收集個人資料的情況下,仍然能獲取用戶個人資料。

非牟利機構國際計算機科學研究所聯同柏克萊加大所做的研究調查顯示,在Google Play Store中,超過1,000個Android程式通過繞過用戶的限制,尋找渠道連接到能夠獲取用戶數據的其他程式,再獲取用戶資料,情況可能影響數億的Android用戶。

研究人員發現,有60個下載量上百萬次的Android App,用這種方法獲取個人數據,其他程式則開發時已經將盜取編碼鑲嵌在內。

研究同時指出,Android系統的權限很難跟蹤,程式在用戶同意共享數據下,在什麼情況下和如何與其他程式分享信息。

研究人員就發現聯繫Google,Google向他們就發現問題發放了一筆獎金,並表示今年稍後推出的Android Q的大型系統更新會解決這個問題。

