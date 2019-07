勞工部長就多年前處理富商性侵案手法解畫

【KTSF】

富商Jeffrey Epstein被控性侵未成年少女案餘波未了,他多年前也曾涉及類似的案件,但當年因為他與聯邦檢察官,也即是現任勞工部長的Alex Acosta達成認罪協議,而逃過聯邦的起訴,Acosta如今受到輿論的壓力,他週三交代當年的案情處理。

Acosta週三在記者會上形容富商Epstein的行為卑劣,這位勞工部長,當年做邁亞米聯邦檢察官時,曾經在2008年與Epstein達成認罪協議,令到Epstein只是面對兩項涉及尋求嫖雛妓的州控罪。

Epstein為此服刑13個月及登記為性罪犯,但逃過聯邦的檢控,因此時任檢察官的Acosta處理案件的手法,今日因Epstein涉嫌再犯同樣罪行而備受爭議。

Acosta週三聲稱,如果不是當年他的辦公室介入這件案,改由州府處理,這位富商可能還不用坐監,Acosta拒絕辭職,也沒向當年案件的受害人道歉。

Acosta又聲稱,當年案件中,許多疑似受害人保持沉默,不敢出來指證,令到案件更難檢控,而控方堅持審訊,就會被視為有賭博的風險,而根據認罪協議,受害人可以循民事提出訴訟。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。