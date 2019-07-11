勞工部長就多年前處理富商性侵案手法解畫

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富商Jeffrey Epstein被控性侵未成年少女案餘波未了，他多年前也曾涉及類似的案件，但當年因為他與聯邦檢察官，也即是現任勞工部長的Alex Acosta達成認罪協議，而逃過聯邦的起訴，Acosta如今受到輿論的壓力，他週三交代當年的案情處理。

Acosta週三在記者會上形容富商Epstein的行為卑劣，這位勞工部長，當年做邁亞米聯邦檢察官時，曾經在2008年與Epstein達成認罪協議，令到Epstein只是面對兩項涉及尋求嫖雛妓的州控罪。

Epstein為此服刑13個月及登記為性罪犯，但逃過聯邦的檢控，因此時任檢察官的Acosta處理案件的手法，今日因Epstein涉嫌再犯同樣罪行而備受爭議。

Acosta週三聲稱，如果不是當年他的辦公室介入這件案，改由州府處理，這位富商可能還不用坐監，Acosta拒絕辭職，也沒向當年案件的受害人道歉。

Acosta又聲稱，當年案件中，許多疑似受害人保持沉默，不敢出來指證，令到案件更難檢控，而控方堅持審訊，就會被視為有賭博的風險，而根據認罪協議，受害人可以循民事提出訴訟。

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