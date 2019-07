福士甲蟲車停產 結束80年光輝歲月

【KTSF】

福士車廠(又名大眾汽車,Volkswagen)的標誌產品甲蟲車週三走入歷史,最後一輛甲蟲車週三離開墨西哥的裝配生產線,正式結束德國這款經典汽車長達80年的輝煌歲月。

墨西哥當地廠房週三大事慶祝,打鑼打鼓,最後一批生產的甲蟲車約共有6,000輛,從此成為絕響,最後一輛這款甲蟲車,在週三的慶祝儀式結束後,將會放入博物館。

甲蟲車早在80年前推出,當時納粹德國領袖希特拉委託奧地利工程師,設計一款平民化的汽車,然後在1938年面世。

但之後爆發第二次世界大戰,幾經輾轉到1967年,甲蟲車的生產搬到墨西哥,因此甲蟲車代表了德國最黑暗時期,納粹的劃時代創作,也象徵德國戰後的經濟復興和當地中產階級的興起。

由於全球化,德國的甲蟲車已行銷全世界,它的標誌設計就好像美國的可口可樂一樣這麼有代表性。

甲蟲車在墨西哥停產後,騰空出來的廠房將會用來生產新款小型的SUV,供應給北美市場,福士車廠也將大力研發生產電動車。

