福士甲蟲車停產 結束80年光輝歲月

【KTSF】

福士車廠（又名大眾汽車，Volkswagen）的標誌產品甲蟲車週三走入歷史，最後一輛甲蟲車週三離開墨西哥的裝配生產線，正式結束德國這款經典汽車長達80年的輝煌歲月。

墨西哥當地廠房週三大事慶祝，打鑼打鼓，最後一批生產的甲蟲車約共有6,000輛，從此成為絕響，最後一輛這款甲蟲車，在週三的慶祝儀式結束後，將會放入博物館。

甲蟲車早在80年前推出，當時納粹德國領袖希特拉委託奧地利工程師，設計一款平民化的汽車，然後在1938年面世。

但之後爆發第二次世界大戰，幾經輾轉到1967年，甲蟲車的生產搬到墨西哥，因此甲蟲車代表了德國最黑暗時期，納粹的劃時代創作，也象徵德國戰後的經濟復興和當地中產階級的興起。

由於全球化，德國的甲蟲車已行銷全世界，它的標誌設計就好像美國的可口可樂一樣這麼有代表性。

甲蟲車在墨西哥停產後，騰空出來的廠房將會用來生產新款小型的SUV，供應給北美市場，福士車廠也將大力研發生產電動車。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。