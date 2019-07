【KTSF 黃恩光報導】

美國郵政(USPS)舊金山區域近十幾年來首次招聘全職送信郵差,灣區多個城市都有空缺。

申請人必須是美國公民或合法永久居民,有良好駕駛紀錄,需要通過嚴格的背景審查。

全職郵差的職務包括開車或步行送信、收集郵件,有時需要背負幾十磅重的郵件,時薪19.81元至32.21元。

受聘人士從第一天起就有優厚的福利,包括聯邦僱員退休計劃、醫療福利、人壽保險、長期護理保險、視力、牙齒保健等福利。

美國郵政表示,這次是舊金山區域自從2006年以來,首次招聘全職送信郵差,舊金山、中半島、東灣、南灣和北灣多個城市都有職位空缺。

詳情可上網http://usps.com/careers,輸入關鍵詞CITY CARRIER,然後選擇“CALIFORNIA”,就會列出招聘資料。

