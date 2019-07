【i-CABLE】

美國國務院一名前職員向中國情報人員提供敏感資料,被判監40個月。

63歲的克萊本2007年派駐中國,曾在北京及上海工作,她今年4月承認曾每月與中國情報人員會面並收取利益,包括免費提供住宅單位、旅遊及贈送電子產品,克萊本則向對方提供外交官行蹤、會談內容及內部文件副本等敏感資料。

她週二在華盛頓地區法院被判處入獄40個月及罰款4萬美元。

