美國向企業發出向華為出口許可 但仍列貿易黑名單

美國放寬對華為禁令,商務部指在不威脅國家安全下,可向美國企業發出向華為出口許可,但重申華為會繼續列入美國貿易黑名單,有關許可亦有時效性。

由去年5月發禁制令至今,華為終於獲得美國商務部批出許可,容許美國公司向華為出售產品。

美國商務部部長羅斯表示,會執行美國總統特朗普在兩星期前G20峰會的指示,向部份公司發出許可,容許向華為出售不威脅國家安全的產品。

不過羅斯重申華為會繼續列入美國貿易黑名單。白宮經濟顧問庫德洛就補充,美方已經開啟大門,商務部稍為放鬆美國企業,向華為出口的許可申請審批要求,但補充有關放寬是有時限性。

有美國芯片公司之前已將海外生產科技產品售予華為,今次發出許可代表美國生產半導體及芯片,有機會可以出售予華為,但目前不清楚像英特爾等公司能否提供5G網絡芯片,因為可能涉及國家安全問題。

而華為自美國政府5月發出禁令後,計劃進行首筆大額債務融資。

彭博引述消息人士,華為計劃向多間中資銀行融資15億美元,今次是華為首次在沒有任何外資銀行協助的情況下進入離岸銀團貸款市場,5、7年期息率,為同業拆息加130及160點子。

另外,華為將於下月舉行全球開發者大會,據了解,華為內部於這段時間內一直把握測試自家研發操作系統”鴻蒙”,但至今仍未決定是否在本次大會上推出。

