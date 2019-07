捲外交電文外洩事件 英國駐美大使達羅克辭職

【i-CABLE】

英國駐美大使達羅克辭職,據報他作此決定的原因是下任首相大熱人選約翰遜,早前在辯論中未有挺身支持,約翰遜的對手、現任外相侯俊偉則指,英國應為達羅克挺身。

在電文中批評特朗普政府笨拙、無能及不可靠,達羅克成為焦點,更惹來特朗普猛烈批評。他在辭職信中表示,事件引發外界對他有很多猜測,目前情況令他無法再履行大使職務,雖然任期年底才屆滿,但相信英國現在委任新大使,才是負責任的做法,並感謝英美兩國所有在這段艱難時刻支持他的人。

首相文翠珊週三早上與達羅克會面,稱內閣前一天已表明力挺對方,但非常遺憾達羅克仍認為必須辭職,文翠珊這番言論被解讀是暗批角逐下任相位的約翰遜未有支持達羅克。

《衛報》及《每日郵報》均引述消息指,達羅克是因為早一晚保守黨黨魁選舉電視辯論,看到約翰遜拒絕表態支持他後才決定辭職。

約翰遜回應指,達羅克是非常出色的外交官,強調必須徹查外洩事件,保障公務員自由表達意見的權利。對手侯俊偉則表示非常不快,並指為英國挺身等同為世上最佳的外交官員挺身,事情不應發展至此地步。

