舊金山日落水庫清乾南邊儲水池作定期維修（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山用來儲存自來水的最大水庫Sunset Reservoir,在過去兩個月已清乾南邊儲水池的水,進行定期維修保修工程。

位於舊金山日落區的日落水庫Sunset Reservoir,是舊金山10個主要儲存自來水水庫中最大的一個,日落水庫分南北兩個儲水池,北邊儲水池建於1938年,儲水量8,700萬加侖,南邊儲水池建於1960年,儲水量8,730萬加侖,合共佔全市儲水量的四成三。提供市內六成居民的飲用水。

舊金山水利局水利部副總經理Steve Ritchie說:”每隔幾年,你就要進入水庫裡面全面清潔,保持衛生狀況,保護水質清潔。”

負責管理水庫的舊金山水利局,在兩個月前已將水庫裡的水清乾,進行定期維修保養工程,上一次是2016年,這次除了進行內部清潔,也會檢查是否有水管需要修補或更新。

Ritchie說:”我們需要修理水管,另一件事要確保水可以送出去,這是非常重要的如遇地震。”

日落水庫的水量可以提供3至4天飲用水,該水庫是舊金山水利局Hetch Hetchy區域水利系統的一部分,Hetch Hetchy的水抵達舊金山後,會先集中儲存在市內四個大水庫,Sunset、 University Mound、Merced Manor以及College Hill水庫,然後再分發到其它小水庫,預計日落水庫的南儲水池將於夏末恢復使用。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。