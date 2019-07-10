舊金山日落水庫清乾南邊儲水池作定期維修（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山用來儲存自來水的最大水庫Sunset Reservoir，在過去兩個月已清乾南邊儲水池的水，進行定期維修保修工程。

位於舊金山日落區的日落水庫Sunset Reservoir，是舊金山10個主要儲存自來水水庫中最大的一個，日落水庫分南北兩個儲水池，北邊儲水池建於1938年，儲水量8,700萬加侖，南邊儲水池建於1960年，儲水量8,730萬加侖，合共佔全市儲水量的四成三。提供市內六成居民的飲用水。

舊金山水利局水利部副總經理Steve Ritchie說：”每隔幾年，你就要進入水庫裡面全面清潔，保持衛生狀況，保護水質清潔。”

負責管理水庫的舊金山水利局，在兩個月前已將水庫裡的水清乾，進行定期維修保養工程，上一次是2016年，這次除了進行內部清潔，也會檢查是否有水管需要修補或更新。

Ritchie說：”我們需要修理水管，另一件事要確保水可以送出去，這是非常重要的如遇地震。”

日落水庫的水量可以提供3至4天飲用水，該水庫是舊金山水利局Hetch Hetchy區域水利系統的一部分，Hetch Hetchy的水抵達舊金山後，會先集中儲存在市內四個大水庫，Sunset、 University Mound、Merced Manor以及College Hill水庫，然後再分發到其它小水庫，預計日落水庫的南儲水池將於夏末恢復使用。

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