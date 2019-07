舊金山北岸區兩個可負擔房屋項目正式動工

【KTSF 陳嘉琪報道】

策劃多年,兩個位於舊金山北岸區的可負擔房屋項目週二正式動工。

這兩個相鄰的房屋項目位於Broadway街88號,以及Davis街735號,為家庭、長者及曾經無家可歸的長者,提供178個永久的可負擔房屋單位。

這兩塊用地的前身都是停車場,一塊是市府物業,另一塊是市府當年因應1989年Loma Prieta大地震,拆除480公路後多出的用地之一。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,究竟這些用地應該興建什麼設施,社區一直討論了很多年。

佩斯金說:”當年社區有激烈的討論,究竟怎樣用這些地,有人提議警察局,有人說蝴蝶博物館,亦有人說可負擔房屋,我很高興公布,所有地現在都變成可負擔房屋。”

Broadway街88號將會有125個為家庭而設的房屋單位,而Davis街735號較近海旁的一邊則是長者公寓,一共提供53個單位,當中一部分是預留給曾經無家可歸的長者,合資格申請者的收入範圍,由沒有收入至地區收入中位數的120%。

而為了幫助低收入的長者,市長布里得額外撥出150萬元,資助其中13個長者單位的租金,一房公寓的租金由1,421元減半至710元。

這個項目完成後,會包括一間由YMCA營運的託兒中心、一間餐廳及連接兩座大廈的通道。

這個房屋項目預計最快將於2021年年中正式入住,至於何時可以申請,物業管理公司指大約會在2020年年底。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。