舊金山擬發債6億建可負擔房屋 今年交選民表決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參議會週二一讀通過,將價值6億元的房屋債券提案放到今年的選票上,用來興建及保留各類型的可負擔房屋。

這個集資6億元的房屋債券,由市長布里德及市參議會主席余鼎昂共同提出,是舊金山有史以來最大額的債券,集資所得到的資金,將會用來興建近2,800個全新的可負擔房屋單位,受惠市民由無家可歸者、低收入、中等收入家庭,以至長者及教職員,為一些有意在市內置業的人士提供低息首期貸款。

市府還會用這筆債券來購買市內的房屋,令這些單位永久可負擔,亦會用這筆錢來翻新現有的公屋。

市府將會用業主繳交的物業稅來償還這筆債券,雖然布里德講明提案不會增加物業稅,但因為這類的提案需要3分之2的選民通過,亦有一定的困難。

有社區組織表示,希望這個提案通過,讓長者有更高的機會抽到可負擔房屋。

社區住客聯會鄧慶之說:”我們希望有個安樂居,只是這樣,我們來美國數十年,都是想有個安樂居,錢多少都沒有問題,最重要有個房屋,(是否有很多長者都申請不到房屋),是的,有一些等到死都等不到。”

田德隆區華裔權益協會張素嫻說:”很多長者都住在散房,沒有獨立廚房,他們都想有一個真正的家,有廚房,有廁所,是自己私人用,他們都很想改變一下自己的生活方式。”

此外,布里德亦提出修改市憲章,簡化教師房屋的審批程序,以便加快興建房屋,不過多名進步派市參事認為,過程中可能會忽略了社區的意見,暫時只有3名市參事連署贊成,至少要有6票才能夠將提案放到選票上。

