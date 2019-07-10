舊金山擬發債6億建可負擔房屋 今年交選民表決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參議會週二一讀通過，將價值6億元的房屋債券提案放到今年的選票上，用來興建及保留各類型的可負擔房屋。

這個集資6億元的房屋債券，由市長布里德及市參議會主席余鼎昂共同提出，是舊金山有史以來最大額的債券，集資所得到的資金，將會用來興建近2,800個全新的可負擔房屋單位，受惠市民由無家可歸者、低收入、中等收入家庭，以至長者及教職員，為一些有意在市內置業的人士提供低息首期貸款。

市府還會用這筆債券來購買市內的房屋，令這些單位永久可負擔，亦會用這筆錢來翻新現有的公屋。

市府將會用業主繳交的物業稅來償還這筆債券，雖然布里德講明提案不會增加物業稅，但因為這類的提案需要3分之2的選民通過，亦有一定的困難。

有社區組織表示，希望這個提案通過，讓長者有更高的機會抽到可負擔房屋。

社區住客聯會鄧慶之說：”我們希望有個安樂居，只是這樣，我們來美國數十年，都是想有個安樂居，錢多少都沒有問題，最重要有個房屋，（是否有很多長者都申請不到房屋），是的，有一些等到死都等不到。”

田德隆區華裔權益協會張素嫻說：”很多長者都住在散房，沒有獨立廚房，他們都想有一個真正的家，有廚房，有廁所，是自己私人用，他們都很想改變一下自己的生活方式。”

此外，布里德亦提出修改市憲章，簡化教師房屋的審批程序，以便加快興建房屋，不過多名進步派市參事認為，過程中可能會忽略了社區的意見，暫時只有3名市參事連署贊成，至少要有6票才能夠將提案放到選票上。

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