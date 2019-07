桑德斯太太探訪華埠散房公寓 了解租客居住情況（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

下屆總統參選人桑德斯的太太Jane Sanders週二來到舊金山探訪華埠散房公寓,了解租客的住屋情況,並為桑德斯的競選作宣傳,拍攝了影片。

影片入面,Jane Sanders走訪一些華埠散房公寓,包括平園在內,與租客對話,更與一眾華埠街坊、租客聯會和華協中心等社區組織人士,以及一些市府官員會面,談及舊金山可負擔房屋不足和單位面積小等的問題。

有人發推文指,此舉是桑德斯針對房屋問題,在另一位總統參選人賀錦麗的”地頭”宣傳。

賀錦麗就未有回應影片內容,加州聯邦參議員賀錦麗曾經擔任過兩任舊金山地檢官。

根據Emerson Polling的統計分析,在民主黨參選人當中,現時拜登支持率正在領先,尾隨的桑德斯、賀錦麗、和Elizabeth Warren幾乎平分秋色。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。