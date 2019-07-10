桑德斯太太探訪華埠散房公寓 了解租客居住情況（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

下屆總統參選人桑德斯的太太Jane Sanders週二來到舊金山探訪華埠散房公寓，了解租客的住屋情況，並為桑德斯的競選作宣傳，拍攝了影片。

影片入面，Jane Sanders走訪一些華埠散房公寓，包括平園在內，與租客對話，更與一眾華埠街坊、租客聯會和華協中心等社區組織人士，以及一些市府官員會面，談及舊金山可負擔房屋不足和單位面積小等的問題。

有人發推文指，此舉是桑德斯針對房屋問題，在另一位總統參選人賀錦麗的”地頭”宣傳。

賀錦麗就未有回應影片內容，加州聯邦參議員賀錦麗曾經擔任過兩任舊金山地檢官。

根據Emerson Polling的統計分析，在民主黨參選人當中，現時拜登支持率正在領先，尾隨的桑德斯、賀錦麗、和Elizabeth Warren幾乎平分秋色。

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