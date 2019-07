【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三在國會眾議院金融服務委員會作證,他說,雖然就業市場依然強勁,和消費開支有反彈,但美國的貿易政策不穩定,以及全球經濟增長減慢,對美國經濟構成的風險正在不斷升高,這些因素令到減息似乎迫在眉睫。

包維爾說,除上述因素外,美國價格通脹下跌,以及部份經濟數據變得疲弱,包括商業投資和製造業總產量明顯放緩等,都有可能令聯儲局推行減息政策。

包維爾這番話發表之後,美股普遍造好,主要指數週三都微升,其中Nasdaq創下新高,升上8,200點以上。

另外,包維爾週三再次重申,就算特朗普總統叫他離職,他都不會走,因為法例賦予他4年任期,他打算繼續做下去。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。