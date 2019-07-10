舊金山車主拍下汽車爆竊過程 被兩匪駕車撞傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二下午4點左右，在舊金山市Legion of Honor博物館附近的一個停車場，有兩名男子搶劫了停在那裡的幾輛車，其中一輛車的車主碰巧目睹盜竊過程，正準備用手機拍攝嫌犯，誰知對方察覺後，駕車撞倒車主並逃逸。

案件發生在34街附近的一個停車場，臨近Legion of Honor博物館，警方透露，受害人是來自迪拜的遊客，名叫Harry Miskin，目前他正在舊金山市總醫院救治，情況不明。

Miskin的妻子是加州人，兩人來到舊金山探親，卻沒想到經歷如此劫難，他們租來的SUV也遭到盜竊，賊人拿走了他們的兩個行李箱。

警方透露，案發時受害人正在拍攝兩名入車行竊的男子，兩名匪徒察覺之後，駕駛着他們的銀色寶馬車撞向受害人，隨後開車逃走。

附近Muni列車上的監控錄像顯示，兩名匪徒身穿灰色帽衫，目前警方正在排查博物館附近的監控錄像，希望有相關信息的民眾與舊金山市警察局聯繫。

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