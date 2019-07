舊金山車主拍下汽車爆竊過程 被兩匪駕車撞傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二下午4點左右,在舊金山市Legion of Honor博物館附近的一個停車場,有兩名男子搶劫了停在那裡的幾輛車,其中一輛車的車主碰巧目睹盜竊過程,正準備用手機拍攝嫌犯,誰知對方察覺後,駕車撞倒車主並逃逸。

案件發生在34街附近的一個停車場,臨近Legion of Honor博物館,警方透露,受害人是來自迪拜的遊客,名叫Harry Miskin,目前他正在舊金山市總醫院救治,情況不明。

Miskin的妻子是加州人,兩人來到舊金山探親,卻沒想到經歷如此劫難,他們租來的SUV也遭到盜竊,賊人拿走了他們的兩個行李箱。

警方透露,案發時受害人正在拍攝兩名入車行竊的男子,兩名匪徒察覺之後,駕駛着他們的銀色寶馬車撞向受害人,隨後開車逃走。

附近Muni列車上的監控錄像顯示,兩名匪徒身穿灰色帽衫,目前警方正在排查博物館附近的監控錄像,希望有相關信息的民眾與舊金山市警察局聯繫。

