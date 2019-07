【KTSF】

Kaiser醫院的心理健康醫護人員週三罷工一日,抗議人手不足而導致的患者待遇差等問題。

大約60名Kaiser醫院的心理健康醫護人員週三罷工一日,並於Kaiser位於舊金山列治文區的辦事處示威,抗議醫護人員人手不足,導致患者預約輪候時間過長。

Kaiser發聲明回應,承諾提升醫護人員福利,並增聘人手。

目前勞資合同將於9月到期,雙方的談判仍在進行,這次是Kaiser心理健康醫護人員自去年12月以來第二次罷工。

