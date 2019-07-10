鬼船貨倉大火案續審 被告指責華裔業主不肯裝灑水器

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東灣奧克蘭（屋崙）鬼船（Ghost Ship）貨倉大火審訊繼續，被告的主要租戶Derick Almena週二出庭作供時表示，火警發生前的兩年間，曾有多名市府官員來為貨倉做過安全檢查，當時都無對他說貨倉有危險，因此他以為貨倉好安全，他週一作供時，又指責華裔業主不肯在貨倉加裝灑水器等安全設施。

本案被告Almena週二作供時表示，從2014年7月至火警發生前一晚，即2016年12月1號，奧克蘭消防員和警員等30幾名市府人員，曾經檢查鬼船貨倉至少50次，但無人跟Almena說貨倉有危險。

Almena又聲稱他曾經向業主Ng氏家庭反映過，要求改善貨倉環境，包括加裝灑水器、加設後門，以及拆除窗戶鐵欄等，但是業主不肯應承。

被告又指他簽租約時，相信貨倉安全，並指責業主誤導他。

Almena週二出庭時情緒平伏下來，週一他出庭時情緒激動，表示對事件感到痛心。

有出席聽審的其中一名死者家屬，聽完Almena的證詞之後，覺得他在逃避責任。

死者家屬Colleen Dolan說：”火警當晚我見到他Almena，在清晨3時，騎著一架小孩單車，聲嘶力竭罵粗口，接著大叫：我所有的東西呀！而我當時就看著建築物起火，我女兒和她朋友被困在內，Almena就只關心他的東西，讓我好噁心，我日夜回想當晚，想到他在找藉口。”

2016年鬼船貨倉大火造成一共36人死亡，現年49歲的主要租戶Almena與另一名29歲被告Max Harris，各自面對36項誤殺控罪。

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