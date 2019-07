鬼船貨倉大火案續審 被告指責華裔業主不肯裝灑水器

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)鬼船(Ghost Ship)貨倉大火審訊繼續,被告的主要租戶Derick Almena週二出庭作供時表示,火警發生前的兩年間,曾有多名市府官員來為貨倉做過安全檢查,當時都無對他說貨倉有危險,因此他以為貨倉好安全,他週一作供時,又指責華裔業主不肯在貨倉加裝灑水器等安全設施。

本案被告Almena週二作供時表示,從2014年7月至火警發生前一晚,即2016年12月1號,奧克蘭消防員和警員等30幾名市府人員,曾經檢查鬼船貨倉至少50次,但無人跟Almena說貨倉有危險。

Almena又聲稱他曾經向業主Ng氏家庭反映過,要求改善貨倉環境,包括加裝灑水器、加設後門,以及拆除窗戶鐵欄等,但是業主不肯應承。

被告又指他簽租約時,相信貨倉安全,並指責業主誤導他。

Almena週二出庭時情緒平伏下來,週一他出庭時情緒激動,表示對事件感到痛心。

有出席聽審的其中一名死者家屬,聽完Almena的證詞之後,覺得他在逃避責任。

死者家屬Colleen Dolan說:”火警當晚我見到他Almena,在清晨3時,騎著一架小孩單車,聲嘶力竭罵粗口,接著大叫:我所有的東西呀!而我當時就看著建築物起火,我女兒和她朋友被困在內,Almena就只關心他的東西,讓我好噁心,我日夜回想當晚,想到他在找藉口。”

2016年鬼船貨倉大火造成一共36人死亡,現年49歲的主要租戶Almena與另一名29歲被告Max Harris,各自面對36項誤殺控罪。

