Fremont市公聽會討論無家可歸者支援中心選址問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont市議會週二晚討論無家可歸者支援中心的選址問題，市民也踴躍出席會議，表達意見。

針對Fremont市內可用作無家可歸者支援中心的11個地點，市議員除了向市府員工了解開設支援中心的相關預算及安全問題，也聽取市民的意見。

有反對在學校附近設立支援中心的居民，批評市府沒有提早更多時間，讓民眾了解這些支援中心的選址地點，因此在過去6天已收集3,000個簽名，要求無家可歸者支援中心遠離學校。

市民Hiu Ng說：”3,000個簽名，我們認為如果市府必須建無家者中心、支援中心，有一個地方有6所學校，一個地方最好，就是靠近你們坐的地方，市政府停車場。”

還有居民擔心進入支援中心的人會給社區帶來安全隱憂，擔心會引來濫藥、濫酒，及潛在的色狼。

但也有人贊成盡快解決無家可歸者問題。

市民Leonard Lloyd說：”我的重點是建得越快越好，是急需的，我們應考慮到支援中心居民的需要，就能待他們如待自己。”

另一名市民說，Niles街有很多人住在帳篷及門道或RV車，市議員決定設立支援中心，要處理Niles這個熱點，那些無家可歸者需要幫助。

但有Niles老居民反對，認為支援中心應設在市府停車場。

警方則表示，過去兩年，當局接到55宗電話，是與無家可歸者庇護中心，但都是小事件，如打架、家庭糾紛，或是居民之間的糾紛等。

市議會週晚只是聽取意見，尚未決定最後選址地點。

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