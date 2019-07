Fremont市公聽會討論無家可歸者支援中心選址問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont市議會週二晚討論無家可歸者支援中心的選址問題,市民也踴躍出席會議,表達意見。

針對Fremont市內可用作無家可歸者支援中心的11個地點,市議員除了向市府員工了解開設支援中心的相關預算及安全問題,也聽取市民的意見。

有反對在學校附近設立支援中心的居民,批評市府沒有提早更多時間,讓民眾了解這些支援中心的選址地點,因此在過去6天已收集3,000個簽名,要求無家可歸者支援中心遠離學校。

市民Hiu Ng說:”3,000個簽名,我們認為如果市府必須建無家者中心、支援中心,有一個地方有6所學校,一個地方最好,就是靠近你們坐的地方,市政府停車場。”

還有居民擔心進入支援中心的人會給社區帶來安全隱憂,擔心會引來濫藥、濫酒,及潛在的色狼。

但也有人贊成盡快解決無家可歸者問題。

市民Leonard Lloyd說:”我的重點是建得越快越好,是急需的,我們應考慮到支援中心居民的需要,就能待他們如待自己。”

另一名市民說,Niles街有很多人住在帳篷及門道或RV車,市議員決定設立支援中心,要處理Niles這個熱點,那些無家可歸者需要幫助。

但有Niles老居民反對,認為支援中心應設在市府停車場。

警方則表示,過去兩年,當局接到55宗電話,是與無家可歸者庇護中心,但都是小事件,如打架、家庭糾紛,或是居民之間的糾紛等。

市議會週晚只是聽取意見,尚未決定最後選址地點。

