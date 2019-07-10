Fremont無家可歸人數上升 市府仿傚舊金山建支援中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市的無家可歸者人數持續增加，該市決定仿效舊金山、柏克萊等城市成立無家可歸人士支援中心（Navigation Center）。

每兩年的1月最後十天，Alameda縣都會統計無家可歸人士，過去兩年增加了39%，根據2017年的統計，該縣有5,629名無家可歸人士，佛利蒙有479位，今年初的統計人數又增加了100多位。

Fremont市議員黃潔宜（Teresa Keng）說：”我們今年1月的時候，早上5點鐘，我們就有幾十個人一起同時到佛利蒙不同地點，去算那個區域有多少無家可歸人士，我們統計出有608位在佛利蒙，可能有很多人沒被算到。”

報告指出，佛利蒙無家可歸人士人數一直增加的原因，跟房價高有很直接的關係，從2015年開始，房租中間價位上漲了25%，但是薪水只漲了5%，很多人付不起房租被逼遷。

黃潔宜說：”很多都是6個月以上住在街上，但是事實上我們光在Fremont學區的學生，也有大約300位的學生，他們也算是不是有永久住屋，有些可能睡在親友家，沒有固定的地方可以睡的學生。”

佛利蒙市府提出了11個無家可歸支援中心地點，他們認為當中有3個比較適合，其中一個位於市府後面的停車場。

另外兩個被認為比較理想的地點，一個是在Decoto Road位於一間園藝店隔壁的空地，另一個是位於Niles Town Plaza附近，還有一個屬於私人產業，但沒有使用的教會。

佛利蒙的無家可歸支援中心會有45個床位，來申請者能居住6個月，最後市府會幫他們找到永久住房及就業。

不過這個方案還是引發很多居民疑慮，認為無家可歸人士大多是精神狀態有問題及吸毒人士，有的甚至有犯罪紀錄，因此反對成立支援中心。

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