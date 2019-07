Fremont無家可歸人數上升 市府仿傚舊金山建支援中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市的無家可歸者人數持續增加,該市決定仿效舊金山、柏克萊等城市成立無家可歸人士支援中心(Navigation Center)。

每兩年的1月最後十天,Alameda縣都會統計無家可歸人士,過去兩年增加了39%,根據2017年的統計,該縣有5,629名無家可歸人士,佛利蒙有479位,今年初的統計人數又增加了100多位。

Fremont市議員黃潔宜(Teresa Keng)說:”我們今年1月的時候,早上5點鐘,我們就有幾十個人一起同時到佛利蒙不同地點,去算那個區域有多少無家可歸人士,我們統計出有608位在佛利蒙,可能有很多人沒被算到。”

報告指出,佛利蒙無家可歸人士人數一直增加的原因,跟房價高有很直接的關係,從2015年開始,房租中間價位上漲了25%,但是薪水只漲了5%,很多人付不起房租被逼遷。

黃潔宜說:”很多都是6個月以上住在街上,但是事實上我們光在Fremont學區的學生,也有大約300位的學生,他們也算是不是有永久住屋,有些可能睡在親友家,沒有固定的地方可以睡的學生。”

佛利蒙市府提出了11個無家可歸支援中心地點,他們認為當中有3個比較適合,其中一個位於市府後面的停車場。

另外兩個被認為比較理想的地點,一個是在Decoto Road位於一間園藝店隔壁的空地,另一個是位於Niles Town Plaza附近,還有一個屬於私人產業,但沒有使用的教會。

佛利蒙的無家可歸支援中心會有45個床位,來申請者能居住6個月,最後市府會幫他們找到永久住房及就業。

不過這個方案還是引發很多居民疑慮,認為無家可歸人士大多是精神狀態有問題及吸毒人士,有的甚至有犯罪紀錄,因此反對成立支援中心。

