【KTSF】

連鎖便利店7-Eleven將在7月11日免費派送思樂冰Slurpee。

7-Eleven將從週四早上11點至晚上7點,在全國派送900萬杯小杯裝的思樂冰。

活動無需優惠券,不過可能需耐心排隊。

使用7-Eleven手機應用程式,還可免費再得思樂冰一杯。

