美國女子足球隊紐約舉行勝利巡遊 慶祝奪世界杯

【KTSF 江良慧報導】

奪得女子足球世界杯冠軍的美國女子足球隊,週三在紐約舉行勝利巡遊。

美國女子足球隊全體成員,週三帶着冠軍獎盃乘坐花車,由炮台公園出發前往市府大樓,沿途接受大批民眾的歡呼。

除了有官方的五彩紙碎和紙帶,商業大樓也抛出電腦紙、衛生紙、廢紙紙屑,為球隊送上祝賀。

巡遊期間,民眾和足球隊員一起高叫同工同酬的口號。

至於奪得金靴獎的隊長Megan Rapinoe,就手持獎盃擺出她入球後的招牌姿勢,供夾道歡迎的民眾拍照。

抵達市府大樓後,紐約市長白思豪向球隊頒發象徵城市最高榮譽的鎖匙,之後多名球員先後發言,隊長Rapinoe壓軸,她先是讚揚和感謝隊友,之後就鼓勵所有人要做得更好。

Rapinoe說:”這是我給所有人的指示,我們要做得更好,我們愛多些,恨少一點,我們要多聆聽少說話,我們要知道這是所有人的責任。”

