美國女子足球隊紐約舉行勝利巡遊 慶祝奪世界杯

【KTSF 江良慧報導】

奪得女子足球世界杯冠軍的美國女子足球隊，週三在紐約舉行勝利巡遊。

美國女子足球隊全體成員，週三帶着冠軍獎盃乘坐花車，由炮台公園出發前往市府大樓，沿途接受大批民眾的歡呼。

除了有官方的五彩紙碎和紙帶，商業大樓也抛出電腦紙、衛生紙、廢紙紙屑，為球隊送上祝賀。

巡遊期間，民眾和足球隊員一起高叫同工同酬的口號。

至於奪得金靴獎的隊長Megan Rapinoe，就手持獎盃擺出她入球後的招牌姿勢，供夾道歡迎的民眾拍照。

抵達市府大樓後，紐約市長白思豪向球隊頒發象徵城市最高榮譽的鎖匙，之後多名球員先後發言，隊長Rapinoe壓軸，她先是讚揚和感謝隊友，之後就鼓勵所有人要做得更好。

Rapinoe說：”這是我給所有人的指示，我們要做得更好，我們愛多些，恨少一點，我們要多聆聽少說話，我們要知道這是所有人的責任。”

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