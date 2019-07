美國麻疹疫情尚未緩減 全國共1,109宗確診病例

【KTSF 江良慧報導】

美國的麻疹疫情仍然未有緩減的跡象,根據疾病預防控制中心(CDC)的數據,到上星期為止,全國總共有1,109宗確診病例,比前一個星期增加了14宗。

全國總共有28個州有麻疹個案,不過大部分其實都是屬於麻疹爆發的一部分,所謂爆發是3個或以上互相有關連的舉報個案。

CDC目前正追踪跟進4個持續中的爆發,分別是在紐約Rockland縣、紐約市、加州Butte縣以及華盛頓州。

CDC表示,上述的麻疹爆發涉及從以色列、菲律賓和烏克蘭等有大型麻疹爆發的外國把麻疹帶回來的旅客。

CDC去年錄到總共372宗麻疹個案,2017年則有120宗,但今年以來已經有接近1,200宗,是自從1992年以及2000年宣稱麻疹從美國絕跡以來最多。

