美國批准對台售武總值22億美元 中方斥干涉內政

美國國務院批准對台售武,總值22億美元,包括過百架陸軍主戰坦克,中方批評美國粗暴干涉中國內政,要求立即撤銷售武。

美國國務院最新批准的對台軍售,總值22億美元,是總統特朗普上任以來規模最大,重點項目是108架M1A2艾布拉姆斯坦克,總值約20億美元,是最先進的坦克之一,將取代台灣的M60,預計2024年全數交付。其他武器包括250枚肩托式刺針防空導彈、重型機槍、彈藥、裝甲車、重型運輸車。

台灣的蔡英文總統感謝美方持續以具體行動履行承諾,協助台灣獲得最好的裝備,強化防衛力量,阻嚇外來軍事威脅。台灣國防部指,美方對台軍售趨向正常化,雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係,共同維護台海民主自由,及印太地區和平穩定。

在北京,中國外交部批評美國粗暴干涉中國內政,表示強烈不滿和堅決反對,警告任何人都勿低估捍衛主權和領土的決心,已提出嚴正交涉。

美國國防部強調,軍售不會改變區內軍事平衡,國防部已知會國會有關軍售案,稍後需得到國會通過。

