美國批准對台售武總值22億美元 中方斥干涉內政

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美國國務院批准對台售武，總值22億美元，包括過百架陸軍主戰坦克，中方批評美國粗暴干涉中國內政，要求立即撤銷售武。

美國國務院最新批准的對台軍售，總值22億美元，是總統特朗普上任以來規模最大，重點項目是108架M1A2艾布拉姆斯坦克，總值約20億美元，是最先進的坦克之一，將取代台灣的M60，預計2024年全數交付。其他武器包括250枚肩托式刺針防空導彈、重型機槍、彈藥、裝甲車、重型運輸車。

台灣的蔡英文總統感謝美方持續以具體行動履行承諾，協助台灣獲得最好的裝備，強化防衛力量，阻嚇外來軍事威脅。台灣國防部指，美方對台軍售趨向正常化，雙方持續鞏固安全戰略夥伴關係，共同維護台海民主自由，及印太地區和平穩定。

在北京，中國外交部批評美國粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，警告任何人都勿低估捍衛主權和領土的決心，已提出嚴正交涉。

美國國防部強調，軍售不會改變區內軍事平衡，國防部已知會國會有關軍售案，稍後需得到國會通過。

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