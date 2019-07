【KTSF】

折扣戰不再是感恩節隔天黑色星期五的專利,近年夏天也出現一場減價戰,網購龍頭Amazon下週一、二推出Prime Day優惠日,多間零售商加入戰局。

Target公布7月15及16號,也就是Prime Day那兩天會推出減價優惠,包括傢具打6折,家庭電器打7折等等。

Target標榜不需入會也可享有優惠,因為Amazon主要用Prime Day優惠來吸引消費者加入做Prime會員,每年會費119元。

eBay更針對去年Amazon在Prime Day出現故障的事,表明如果歷史重演,eBay會在Amazon有故障期間推出更多減價優惠。

今年加入戰團的還包括Nordstrom和Walmart,Macy’s百貨也在7月推出黑色星期五促銷優惠。

