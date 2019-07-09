兩中國遊客舊金山無故遇襲 華裔婆婆出門被搶手機

【KTSF 黃恩光報導】

兩名中國遊客在舊金山逛街時無端被人毆打襲擊，其中一名遊客需要送院治療。

警方指出，69歲的男事主和63歲的女事主，從中國來舊金山探親，週日早上11點幾，兩人在Market街夾二街逛街，等交通燈過馬路時，一名正在騎單車的20多歲的非洲裔男人停下來，然後不斷拳打男事主。

女事主和一名路人企圖阻止，可是也被匪徒襲擊，男事主頭部受傷，眼睛有瘀傷，嘴角割傷，需要送院治療，沒有生命危險，警方後來抵達現場拘捕了疑犯。

警方表示，匪徒無端打人，未知犯案動機。

另外，週日在Park Merced附近發生入屋搶劫案，現場是Randolph街500號地段。

警方表示，賊人打開了住宅的鐵閘和前門入屋時，遇到打算出門的80歲華裔婆婆，賊人搶走婆婆的手機，婆婆大聲尖叫，賊人就乘車逃走。

警方表示，3個賊人是非洲裔，遇劫的婆婆沒有受傷。

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