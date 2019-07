兩中國遊客舊金山無故遇襲 華裔婆婆出門被搶手機

【KTSF 黃恩光報導】

兩名中國遊客在舊金山逛街時無端被人毆打襲擊,其中一名遊客需要送院治療。

警方指出,69歲的男事主和63歲的女事主,從中國來舊金山探親,週日早上11點幾,兩人在Market街夾二街逛街,等交通燈過馬路時,一名正在騎單車的20多歲的非洲裔男人停下來,然後不斷拳打男事主。

女事主和一名路人企圖阻止,可是也被匪徒襲擊,男事主頭部受傷,眼睛有瘀傷,嘴角割傷,需要送院治療,沒有生命危險,警方後來抵達現場拘捕了疑犯。

警方表示,匪徒無端打人,未知犯案動機。

另外,週日在Park Merced附近發生入屋搶劫案,現場是Randolph街500號地段。

警方表示,賊人打開了住宅的鐵閘和前門入屋時,遇到打算出門的80歲華裔婆婆,賊人搶走婆婆的手機,婆婆大聲尖叫,賊人就乘車逃走。

警方表示,3個賊人是非洲裔,遇劫的婆婆沒有受傷。

