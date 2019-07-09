舊金山長者屋先導計劃過首關 撥款500萬降低申請收入門檻（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

由舊金山市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）提出的一個先導計劃，目的在於降低申請長者房屋的收入門檻，計劃週一在市府規條委員會過關，下一步將交到市參議會審議。

余鼎昂表示，長者佔市內貧窮人口近4分之1，根據市府的數據，要合資格申請可負擔長者房屋，年收入最少要達到24,000元或以上，但市內的長者大多領取社安金，只有特定的收入，很多人的年收入在18,000元以下，因此連申請房屋的基本門檻都達不到。

為了幫助他們，余鼎昂提出一個為期5年，名叫SOS的計劃，撥款500萬，降低長者房屋的收入門檻到地區收入中位數15%至25%，即是年收入少於21,000元的人都能夠申請。

余鼎昂說：”對耆英人口，我們需要加倍關注，以及有周詳的投資，確保長者活得有尊嚴，有棲身之所。”

余鼎昂表示，這500萬的投資，會用於市府正在興建或計劃中的可負擔長者房屋，大約會降低超過100個單位的申請門檻。

週一的會議中，有十多名社區人士表達對計劃的支持，社區住客聯會是其中之一。

社區住客聯會主席梁榮浩說：”根本是無可能負擔租金，因為你房租太貴，一個散房，租金都千元以上，只有800元收入，你說還可不可以生活，所以能夠有SOS住房補貼，長者能夠住30%租金房屋，這個價錢真的可以說比中六合彩更高興。”

余鼎昂指，這個計劃並不能幫助所有有需要的長者，因此他即將成立一個委員會，想想辦法幫助其他長者，以及怎樣令計劃永久化。

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