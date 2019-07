舊金山長者屋先導計劃過首關 撥款500萬降低申請收入門檻（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

由舊金山市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)提出的一個先導計劃,目的在於降低申請長者房屋的收入門檻,計劃週一在市府規條委員會過關,下一步將交到市參議會審議。

余鼎昂表示,長者佔市內貧窮人口近4分之1,根據市府的數據,要合資格申請可負擔長者房屋,年收入最少要達到24,000元或以上,但市內的長者大多領取社安金,只有特定的收入,很多人的年收入在18,000元以下,因此連申請房屋的基本門檻都達不到。

為了幫助他們,余鼎昂提出一個為期5年,名叫SOS的計劃,撥款500萬,降低長者房屋的收入門檻到地區收入中位數15%至25%,即是年收入少於21,000元的人都能夠申請。

余鼎昂說:”對耆英人口,我們需要加倍關注,以及有周詳的投資,確保長者活得有尊嚴,有棲身之所。”

余鼎昂表示,這500萬的投資,會用於市府正在興建或計劃中的可負擔長者房屋,大約會降低超過100個單位的申請門檻。

週一的會議中,有十多名社區人士表達對計劃的支持,社區住客聯會是其中之一。

社區住客聯會主席梁榮浩說:”根本是無可能負擔租金,因為你房租太貴,一個散房,租金都千元以上,只有800元收入,你說還可不可以生活,所以能夠有SOS住房補貼,長者能夠住30%租金房屋,這個價錢真的可以說比中六合彩更高興。”

余鼎昂指,這個計劃並不能幫助所有有需要的長者,因此他即將成立一個委員會,想想辦法幫助其他長者,以及怎樣令計劃永久化。

