中半島Millbrae市議會正準備對市內出租公寓樓宇實施禁煙。

San Mateo Daily Journal報導,縣內不少城市已經實施公寓禁煙法例,Millbrae市議會於上月25日通過禁止在租賃公寓內吸煙和吸食電子煙條例,違例者將被罰款100元至250元。

但住在業主自行管理的兩個或三個單位的房屋,則獲得豁免。

禁煙條例計劃在明年1月實施,但由於禁令法律責任和執法細節尚未敲定,因此週二晚6點市議會將就此進行討論。

