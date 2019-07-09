Livermore快餐店命案少年中槍亡 警緝疑兇

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東灣Livermore市一間連鎖快餐店週一發生槍擊命案，一名16歲少年中槍死亡，懷疑行兇的一名21歲男子在逃，警方已發照追緝。

案發於東Stanley大道985號的Taco Bell快餐店，警員接報到場後發現中槍的少年，他送院搶救後宣告不治。

警方稱，事發前，21歲男子Jorge Luis Tellez與受害人發生爭執，之後Tellez被指掏出手槍，向受害人開槍，之後逃離現場。

警方週二凌晨持搜查令，到Tellez的住屋拘捕他，但他不在，警方視他為持械危險人物，希望公眾能提供消息，協助追緝。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Livermore市警方，電話：(925) 371-4790。

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