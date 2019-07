Livermore快餐店命案少年中槍亡 警緝疑兇

【KTSF】

東灣Livermore市一間連鎖快餐店週一發生槍擊命案,一名16歲少年中槍死亡,懷疑行兇的一名21歲男子在逃,警方已發照追緝。

案發於東Stanley大道985號的Taco Bell快餐店,警員接報到場後發現中槍的少年,他送院搶救後宣告不治。

警方稱,事發前,21歲男子Jorge Luis Tellez與受害人發生爭執,之後Tellez被指掏出手槍,向受害人開槍,之後逃離現場。

警方週二凌晨持搜查令,到Tellez的住屋拘捕他,但他不在,警方視他為持械危險人物,希望公眾能提供消息,協助追緝。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Livermore市警方,電話:(925) 371-4790。

