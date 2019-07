【KTSF】

繼舊金山後,東灣Livermore市成為加州第二個城市禁止售賣電子煙及任何添加口味的煙草產品。

鑑於青少年吸食電子煙的數字不斷上升,Livermore市議會在星期一晚一致投票通過一項法案,禁止售賣電子煙及任何添加口味的煙草產品,同時在學校、公園、圖書館及托兒所的1,000英呎範圍內,禁止售賣任何煙草產品,包括傳統的香煙及雪茄。

法案將於明年1月1號生效,預計市內會有71間煙草零售商受影響。

根據疾病及預防中心(CDC)的數字顯示,在2018年,全美有大約300萬名高中生,即每5名學生就有一名有吸食電子煙的習慣。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。