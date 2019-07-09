涉十年前不當處理富商性侵案 勞工部長被要求辭職

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein被控串謀走私賣淫案，當年處理這件備受爭議案件的現任聯邦勞工部長Alex Acosta，週二為這件案辯護，但民主黨人就要求Acosta辭職。

Acosta週二為十年前他如何處理Epstein案而辯護，當年Epstein被控在佛州的莊園性侵幾十名少女，邁亞米一份報章揭露，時任邁亞米檢察官的Acosta，曾經與Epstein達成不檢控的認罪協議，Epstein原本面對終身監禁的刑罰，但結果只面對兩項州的控罪。

在判刑18個月中，他只是服刑13個月，而不用遭受聯邦的檢控，因此Acosta處理案件的手法備受爭議。

Acosta週二表示，紐約的聯邦檢察官週一控告Epstein一項串謀走私賣淫罪，和一項兒童色情走私罪，令他有可能面對45年監禁，並且註冊為性罪犯，Acosta認為，這些懲罰已經足以更全面將Epstein繩之於法。

特朗普總統除了跟Epstein劃清界線之外，還表達支持Acosta。

不過，民主黨人就不放過Acosta，強力要求他辭職，甚至要求特朗普開除他。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說：”與其檢控性侵者和兒童色情走私者，Acosta選擇放生他，不能接受。”

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