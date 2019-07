涉十年前不當處理富商性侵案 勞工部長被要求辭職

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein被控串謀走私賣淫案,當年處理這件備受爭議案件的現任聯邦勞工部長Alex Acosta,週二為這件案辯護,但民主黨人就要求Acosta辭職。

Acosta週二為十年前他如何處理Epstein案而辯護,當年Epstein被控在佛州的莊園性侵幾十名少女,邁亞米一份報章揭露,時任邁亞米檢察官的Acosta,曾經與Epstein達成不檢控的認罪協議,Epstein原本面對終身監禁的刑罰,但結果只面對兩項州的控罪。

在判刑18個月中,他只是服刑13個月,而不用遭受聯邦的檢控,因此Acosta處理案件的手法備受爭議。

Acosta週二表示,紐約的聯邦檢察官週一控告Epstein一項串謀走私賣淫罪,和一項兒童色情走私罪,令他有可能面對45年監禁,並且註冊為性罪犯,Acosta認為,這些懲罰已經足以更全面將Epstein繩之於法。

特朗普總統除了跟Epstein劃清界線之外,還表達支持Acosta。

不過,民主黨人就不放過Acosta,強力要求他辭職,甚至要求特朗普開除他。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說:”與其檢控性侵者和兒童色情走私者,Acosta選擇放生他,不能接受。”

