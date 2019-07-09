富商Jeffrey Epstein被控兒童色情走私罪

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein週一被聯邦檢察官控以從事兒童色情走私罪，當中牽涉幾十甚至上百名未成年少女，他不認罪。

紐約的聯邦檢察官週一控告Epstein一項串謀走私賣淫罪，和一項兒童色情走私罪，他有可能面對45年監禁，他不認罪。

控罪指，66歲的Epstein，在2002年至2005年找未成年少女，到他位於紐約曼克頓和佛州Palm Beach的寓所提供性服務，事後付錢給她們，並以威逼利誘手段，招攬她們介紹其他少女加入，從而形成一個色情網絡，涉及幾十名甚至過百名少女，當中絕大部份未成年，有些年齡更小到14歲。

控罪也指這個網絡也有一班職員，負責替Epstein招募未成年人士，及安排他們提供性服務。

控方也透露，調查人員在Epstein的寓所搜出大量證據，當中有不少少女色情照片，檢察官現時要求公眾提供本案更多線索。

聯邦調查局紐約辦公室助理局長William Sweeney說：”我要求各位留意這男人，如果你是受害人或有額外相關非法行為的消息，希望與我們聯絡，不論你現時或當年年齡有多少。”

Epstein在2008年也因涉及嫖雛妓，而坐監超過一年。

消息透露，本身從事金融管理業的Epstein交遊廣闊，包括特朗普總統、前總統克林頓和英國的安德魯王子等很多名人都是他的朋友。

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