富商Jeffrey Epstein被控兒童色情走私罪

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein週一被聯邦檢察官控以從事兒童色情走私罪,當中牽涉幾十甚至上百名未成年少女,他不認罪。

紐約的聯邦檢察官週一控告Epstein一項串謀走私賣淫罪,和一項兒童色情走私罪,他有可能面對45年監禁,他不認罪。

控罪指,66歲的Epstein,在2002年至2005年找未成年少女,到他位於紐約曼克頓和佛州Palm Beach的寓所提供性服務,事後付錢給她們,並以威逼利誘手段,招攬她們介紹其他少女加入,從而形成一個色情網絡,涉及幾十名甚至過百名少女,當中絕大部份未成年,有些年齡更小到14歲。

控罪也指這個網絡也有一班職員,負責替Epstein招募未成年人士,及安排他們提供性服務。

控方也透露,調查人員在Epstein的寓所搜出大量證據,當中有不少少女色情照片,檢察官現時要求公眾提供本案更多線索。

聯邦調查局紐約辦公室助理局長William Sweeney說:”我要求各位留意這男人,如果你是受害人或有額外相關非法行為的消息,希望與我們聯絡,不論你現時或當年年齡有多少。”

Epstein在2008年也因涉及嫖雛妓,而坐監超過一年。

消息透露,本身從事金融管理業的Epstein交遊廣闊,包括特朗普總統、前總統克林頓和英國的安德魯王子等很多名人都是他的朋友。

