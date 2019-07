【i-CABLE】

兩度參選美國總統的德克薩斯州富翁佩羅週二病逝,終年89歲。

佩羅分別在1992及1996年參選美國總統,兩度與共和、民主兩大黨抗衡,都是屈居第三,但1992年得票達一成九,是上世紀獲得最多支持的獨立總統候選人。

佩羅1930年在得州出生,在上世紀60及80年代,分別創辦電子數據系統公司及佩羅系統服務公司,協助其他企業管理電腦網絡,白手興家,成為億萬富翁。

佩羅的家人發聲明,指他過去5個月受白血病纏擾,週二在家人陪伴下,在德州達拉斯的家中逝世。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。