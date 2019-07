林鄭宣布逃犯條例壽終正寢 承認修例工作完全失敗（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週二宣布,《逃犯條例》修訂草案壽終正寢,她指這說法比撤回更斬釘截鐵,又承認修例工作完全失敗,願意與學生在無前設下公開對話。

相隔一個月,再次在行政會議開會前見記者,面對撤回修例的訴求,特首林鄭月娥準備了新字眼回應,她重申政府從來無將6月12日金鐘的衝突定性為暴動。

至於是否成立獨立調查委員會,她指監警會已決定全面審視6月9日以來的大型公眾活動,釐清事實。對於有人要求不追究、不檢控或者特首現在宣布特赦涉嫌犯法的示威者,林鄭月娥指難以答應。

林鄭月娥首次表示,對有市民直接、間接因為反修例傷害自己感到非常痛心,向前看,她會盡快聯絡學生,安排公開對話。

她宣布即日起各司局長審視具爭議性政策,需要時重新跟市民商量,全面改革諮詢模式,特別是青年發展委員會,行政會議要加強收集民意,每人負責接觸不同群體。

她同意由民間主導建立有認受性的平台,跟年青人協商、解決這些深層次問題。

對於是否指重啟政改,她認為問題由經濟、民生到政治分化都有,靠平台找出癥結、對症下藥。

泛民議員認為,特首的說法無法平息目前風波。民建聯主席李慧琼則認為,政府不可能恢復修例工作,特首亦已經回應部份市民的擔憂。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。