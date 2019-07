【i-CABLE】

香港9間大專院校學生會發聲明,堅持對話要有前設,包括不追究示威者,否則絶無可能會面。民陣及九龍區遊行發起人就認為,特首始終無直接回應訴求。

市民多次上街,表達對修例的不滿,特首最近以條例壽終正寢來形容,民陣及九龍遊行發起人都指,滿足不到市民訴求。

林鄭月娥又願意及改以公開會面與大學生對話,但希望雙方都無前設,曾經拒絕閉門會面的科大,及中大學生會都未答應見面。

中大連同另外8間大專院校學生會發聲明,指見面要有前設,包括永不追究運動示威者和邀請各界別代表參與,否則絕無會面可能。

