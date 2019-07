全球多國遭遇異常天氣 分析指持續下去將衝擊經濟

【KTSF】

今年進入夏季以來,全球多國都遭遇異常天氣,有分析認為,這種極端的天氣變化,將會持續下去並衝擊經濟。

近日,法國南部蒙彼利埃近郊出現攝氏45.9度的高溫,德國、波蘭和捷克的氣溫也上升至近攝氏40度,打破6月的最高氣溫紀錄。

6月30日,在墨西哥中部哈利斯科州的瓜達拉哈拉,悶熱天氣突然變化,降下大量冰雹,地面冰雹深度達1米多。

日本九州近日連降暴雨,百萬人受影響,印度第二大城市孟買,破紀錄的暴雨災害,導致建築物倒塌,致20多人死亡。

美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇,7月4日氣溫達攝氏32度,創50年來最高紀錄,北極圈橫跨阿拉斯加州,當地居民往年夏季穿毛夾克,戴針織帽,今年不得不抹防曬霜,撐遮陽傘。

異常天氣還在全球範圍不斷擴大,不少聲音認為,是受到地球暖化的影響。

國際勞工組織7月1日發佈了關於全球變暖對經濟影響的報告,其中表示,當氣溫超過攝氏35度時,勞動者就會感覺到壓力,生產效率出現下降。

國際勞工組織警告,隨著地球變暖情況惡化,持續升溫的熱壓力,迫使農業和其他部門工人將於未來10年損失相當於8,000萬份全職工作的生產力。

這份報告估計,由於氣溫升高,到2030年,全球總工作時間將喪失2.2%,經濟損失將達2.4萬億美元。

聯合國政府間氣候變化專門委員會2018年10月發布的報告警告稱,全球氣溫最早將在2030年比工業革命前的水平升高攝氏1.5度。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。