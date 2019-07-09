全球多國遭遇異常天氣 分析指持續下去將衝擊經濟

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今年進入夏季以來，全球多國都遭遇異常天氣，有分析認為，這種極端的天氣變化，將會持續下去並衝擊經濟。

近日，法國南部蒙彼利埃近郊出現攝氏45.9度的高溫，德國、波蘭和捷克的氣溫也上升至近攝氏40度，打破6月的最高氣溫紀錄。

6月30日，在墨西哥中部哈利斯科州的瓜達拉哈拉，悶熱天氣突然變化，降下大量冰雹，地面冰雹深度達1米多。

日本九州近日連降暴雨，百萬人受影響，印度第二大城市孟買，破紀錄的暴雨災害，導致建築物倒塌，致20多人死亡。

美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇，7月4日氣溫達攝氏32度，創50年來最高紀錄，北極圈橫跨阿拉斯加州，當地居民往年夏季穿毛夾克，戴針織帽，今年不得不抹防曬霜，撐遮陽傘。

異常天氣還在全球範圍不斷擴大，不少聲音認為，是受到地球暖化的影響。

國際勞工組織7月1日發佈了關於全球變暖對經濟影響的報告，其中表示，當氣溫超過攝氏35度時，勞動者就會感覺到壓力，生產效率出現下降。

國際勞工組織警告，隨著地球變暖情況惡化，持續升溫的熱壓力，迫使農業和其他部門工人將於未來10年損失相當於8,000萬份全職工作的生產力。

這份報告估計，由於氣溫升高，到2030年，全球總工作時間將喪失2.2%，經濟損失將達2.4萬億美元。

聯合國政府間氣候變化專門委員會2018年10月發布的報告警告稱，全球氣溫最早將在2030年比工業革命前的水平升高攝氏1.5度。

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