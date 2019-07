【i-CABLE】

加拿大一間汽車旅館洩漏一氧化碳,46人送院,其中15人危殆。

救護車到場,將一氧化碳中毒的人送院,部份人出現暈眩、頭痛徵狀。

事發在中部馬尼托巴省溫尼伯市一間三層高的汽車旅館,消防當地週二早上10時許接報,懷疑酒店鍋爐室洩漏一氧化碳,到場將數十人送院,並疏散50名職員和住客,事故原因仍在調查。

