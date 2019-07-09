加州擬推電動車回扣優惠 節省最高7,500元（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州空氣污染其中一個主要來源是汽車廢氣排放，為了鼓勵更多人購買電動車，加州眾議員丁右立（Phil Ting）提出立法，要求州府為購買電動車優惠計劃提供可持續的資金，並將優惠金額提高至每部車最多7,500元。

丁右立說：”我們提出容許空氣資源委員會提高購車優惠至7,500元，然後逐步減少優惠金額，直至達到目標為止，目標很簡單，就是2025年之前有150萬部使用清潔能源的汽車在道路上，實現前州長布朗的行政命令，2030年時全州有500萬部汽車使用潔淨能源。”

丁右立指出，目前全州有55萬輛使用潔淨能源的零排放汽車，與州府定下的目標還有很大距離，其中一個原因是目前州府為購買電動車人士提供的優惠計劃，經常因為資金用盡而要將車主放在輪候名單，經銷商因為這個緣故，而不敢推廣零排放汽車。

丁右立提出AB1046法案，要求空氣資源委員會以及財政部制定方案，尋找資金來源，包括借債，為購買電動車優惠計劃提供穩定的資金來源。

法案沒有明確指定這筆錢從何而來，可是明文禁止加稅，如果法案得到通過成為法例，最快要等到下個財政年度即是明年7月才能實施。

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