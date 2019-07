加州擬推電動車回扣優惠 節省最高7,500元（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州空氣污染其中一個主要來源是汽車廢氣排放,為了鼓勵更多人購買電動車,加州眾議員丁右立(Phil Ting)提出立法,要求州府為購買電動車優惠計劃提供可持續的資金,並將優惠金額提高至每部車最多7,500元。

丁右立說:”我們提出容許空氣資源委員會提高購車優惠至7,500元,然後逐步減少優惠金額,直至達到目標為止,目標很簡單,就是2025年之前有150萬部使用清潔能源的汽車在道路上,實現前州長布朗的行政命令,2030年時全州有500萬部汽車使用潔淨能源。”

丁右立指出,目前全州有55萬輛使用潔淨能源的零排放汽車,與州府定下的目標還有很大距離,其中一個原因是目前州府為購買電動車人士提供的優惠計劃,經常因為資金用盡而要將車主放在輪候名單,經銷商因為這個緣故,而不敢推廣零排放汽車。

丁右立提出AB1046法案,要求空氣資源委員會以及財政部制定方案,尋找資金來源,包括借債,為購買電動車優惠計劃提供穩定的資金來源。

法案沒有明確指定這筆錢從何而來,可是明文禁止加稅,如果法案得到通過成為法例,最快要等到下個財政年度即是明年7月才能實施。

