舊金山多宗罪案亞裔受害 “亞裔生命可貴”集會促市府正視問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山近年發生多宗受害人是亞裔的罪案，有市民認為越來越多罪犯專挑亞裔下手，並於週一舉行”亞裔生命可貴”的集會，呼籲市府正視問題的同時，亦希望亞裔市民積極發聲。

20多名華裔居民週一在市府前集會，他們表示，越來越多亞裔，尤其是長者，成為罪案的受害人，促請市府正視問題。

舊金山優良社區聯盟發言人王運（Wendy Wong）說：”我們11區已經受夠了，所有長者在恐懼之中，家應該是最安全的地方，但為什麼我們仍然被人攻擊，為什麼仍然被人打，搶你的錢，還要一拳打你的臉，打到人全身癱瘓，一個健康的長者，長期工作，我們終於可以退休，但竟然不可以安全地在社區散步。”

一名99歲的華裔婆婆，去年底在公共房屋平園疑似被人企圖性侵，今年年初，89歲的黃奕愛婆婆在訪谷區的家附近被人搶劫及虐打，兩個月前，一名74歲的華裔婆婆在Exclesior區晨運期間，懷疑被人拖入屋，性侵達5小時。

示威者表示，如果不是華語媒體，他們根本不知道以上案件的受害人是華裔，他們質疑，是舊金山忽視華人，還是法律過於寬鬆，令罪犯無法無天呢？

他們更指，華裔一向不愛惹事，但有事發生，就不能夠怕事。

舊金山市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）說：”你看一下主流傳媒，幾份報紙，或是英文的電視台，無一個報導我們華人是受害者，無一個敢說，常有非洲裔打劫我們的華人，這不是非洲裔的錯，這是政客不敢面對社會問題，所以我們華人一定要站出來，報警，守望相助。”

剛提到的案件受害人，仍然在醫院留醫，需要進行漫長的復健，有市民表示，聽到這些遭遇後，晚上已經不敢外出。

居住在舊金山的周女士說：”以前我經常放工回來，都會外出購物買菜，現在都不敢外出，因為多汽車盜竊，多人搶劫，所以都很害怕。”

集會完結後，市長布里德剛剛進入市府，有示威者高聲叫她，不過布里德並沒有回應。

市長辦公室回應本台查詢指，市長嚴肅處理每件罪案，今年的暴力罪案比去年下降14%，她感謝曾幫助亞裔社區的執法部門，並承諾會繼續增撥資源，增加雙語巡警，亦鼓勵各區居民多使用新成立警崗，積極報案。

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