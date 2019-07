舊金山多宗罪案亞裔受害 “亞裔生命可貴”集會促市府正視問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山近年發生多宗受害人是亞裔的罪案,有市民認為越來越多罪犯專挑亞裔下手,並於週一舉行”亞裔生命可貴”的集會,呼籲市府正視問題的同時,亦希望亞裔市民積極發聲。

20多名華裔居民週一在市府前集會,他們表示,越來越多亞裔,尤其是長者,成為罪案的受害人,促請市府正視問題。

舊金山優良社區聯盟發言人王運(Wendy Wong)說:”我們11區已經受夠了,所有長者在恐懼之中,家應該是最安全的地方,但為什麼我們仍然被人攻擊,為什麼仍然被人打,搶你的錢,還要一拳打你的臉,打到人全身癱瘓,一個健康的長者,長期工作,我們終於可以退休,但竟然不可以安全地在社區散步。”

一名99歲的華裔婆婆,去年底在公共房屋平園疑似被人企圖性侵,今年年初,89歲的黃奕愛婆婆在訪谷區的家附近被人搶劫及虐打,兩個月前,一名74歲的華裔婆婆在Exclesior區晨運期間,懷疑被人拖入屋,性侵達5小時。

示威者表示,如果不是華語媒體,他們根本不知道以上案件的受害人是華裔,他們質疑,是舊金山忽視華人,還是法律過於寬鬆,令罪犯無法無天呢?

他們更指,華裔一向不愛惹事,但有事發生,就不能夠怕事。

舊金山市長候選人李愛晨(Ellen Lee Zhou)說:”你看一下主流傳媒,幾份報紙,或是英文的電視台,無一個報導我們華人是受害者,無一個敢說,常有非洲裔打劫我們的華人,這不是非洲裔的錯,這是政客不敢面對社會問題,所以我們華人一定要站出來,報警,守望相助。”

剛提到的案件受害人,仍然在醫院留醫,需要進行漫長的復健,有市民表示,聽到這些遭遇後,晚上已經不敢外出。

居住在舊金山的周女士說:”以前我經常放工回來,都會外出購物買菜,現在都不敢外出,因為多汽車盜竊,多人搶劫,所以都很害怕。”

集會完結後,市長布里德剛剛進入市府,有示威者高聲叫她,不過布里德並沒有回應。

市長辦公室回應本台查詢指,市長嚴肅處理每件罪案,今年的暴力罪案比去年下降14%,她感謝曾幫助亞裔社區的執法部門,並承諾會繼續增撥資源,增加雙語巡警,亦鼓勵各區居民多使用新成立警崗,積極報案。

