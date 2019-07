英國搗破人口販賣集團 救出逾400人

【KTSF】

英國警方瓦解一個人口販賣集團,救出超過400人,懷疑他們由波蘭被誘騙到英國,之後被迫做黑工。

當地警方拘捕了8名人口販賣集團成員,他們分別負責招募、運送及控制受害人,估計合共賺取超過200萬英鎊,即是大約250萬美元,8人被裁定販賣人口及洗錢等罪名成立,判監3至11年。

警方形容這次是英國歷來最大規模的現代奴隸案件,人口販賣集團在2012至2015年,遊說逾400名來自波蘭的人到英國工作,改善生活,但一切只是謊言,當受害人來到英國後,被困於多間房屋,只能在農場及垃圾回收站等地方打黑工,而且工時非常長。

人口販賣集團再從薪金抽佣,受害人每周只獲20英鎊,但他們在嚴密監視下無法離開,如果有人反抗,甚至會遭到毒打。

他們的居住環境狹窄,衛生情況惡劣,在擠滿人的房間生活,只能睡在地下或床墊,經常挨餓。

