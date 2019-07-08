英國搗破人口販賣集團 救出逾400人

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英國警方瓦解一個人口販賣集團，救出超過400人，懷疑他們由波蘭被誘騙到英國，之後被迫做黑工。

當地警方拘捕了8名人口販賣集團成員，他們分別負責招募、運送及控制受害人，估計合共賺取超過200萬英鎊，即是大約250萬美元，8人被裁定販賣人口及洗錢等罪名成立，判監3至11年。

警方形容這次是英國歷來最大規模的現代奴隸案件，人口販賣集團在2012至2015年，遊說逾400名來自波蘭的人到英國工作，改善生活，但一切只是謊言，當受害人來到英國後，被困於多間房屋，只能在農場及垃圾回收站等地方打黑工，而且工時非常長。

人口販賣集團再從薪金抽佣，受害人每周只獲20英鎊，但他們在嚴密監視下無法離開，如果有人反抗，甚至會遭到毒打。

他們的居住環境狹窄，衛生情況惡劣，在擠滿人的房間生活，只能睡在地下或床墊，經常挨餓。

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