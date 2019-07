洛杉磯加大華裔教授被控偷運軍用晶片到中國罪名成立

【KTSF 江良慧報導】

一個聯邦陪審團裁定,洛杉磯加大一名華裔教授偷運軍用晶片到中國罪名成立,他面對最高刑罰是入獄219年。

司法部聲明表示,被定罪男人姓名譯音石宜池,現年63歲,他擁有台灣和美國雙重國籍,是一名電機工程師,並且是洛杉磯加大兼職教授,他在上個月被裁定包括非法出口和多項訛騙等18項控罪罪名成立。

石宜池與同案被告Kiet Anh Mai串謀訛騙一間北卡州半導體晶片製造商,非法取得該公司的晶片設計,再在未經商務部批准下,非法偷運到中國。

石宜池擔任主席的中國成都嘉石科技公司,案中的晶片可應用於飛彈、雷達、電子戰等廣泛的商務與軍事用途,被視為敏感技術。

同案被告Mai去年被控串謀走私,已經認罪,面臨高達十年的刑期。

控方同時要求充公石宜池的財產75萬,預計下星期有裁決。

