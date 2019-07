【i-CABLE】

根據一份最新民調顯示,民眾對特朗普總統的滿意度,達到他上任以來的新高。

一份由華盛頓郵報及ABC電視台共同做的民調顯示,44%的美國人滿意特朗普的工作表現,53%的人就不滿意,滿意度比4月份做的民調上升5%。

而調查指出,在滿意特朗普工作的民眾當中,超過一半是因為美國的經濟發展而對他有正面的評價。

今次的民調是特朗普前往日本出席G20峰會期間進行的,不過,另外有42%的受訪者不滿特朗普的經濟政策。

