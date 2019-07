Tanforan商場槍擊案警拘一疑犯 另一人仍在逃

【KTSF】

灣區San Bruno市Tanforan商場槍擊案,警方週六拘捕其中一名涉案開槍的16歲少年,目前正追捕另一名槍手,並公開該名槍手的照片,希望民眾提供線索。

警方週六在舊金山一間民居,拘捕其中一名涉嫌在當日開槍的16歲男子,警方並無公開他的身份,另外在同一屋內拘捕另一名懷疑是同黨的15歲男子,他們被控企圖謀殺和串謀等罪名,關押在青年感化所。

警方已知另一名槍手的身份,正追捕照片中的18歲男子Deandre Gantt,他目前仍然在逃,有線索的人士,請致電:(650) 616-7100,通知警方。

警方暫時未透露該兩幫年青人互相開槍的動機,槍擊案發生在上週二下午3時55分,案中兩名青少年中槍受傷,其中一人腹部中槍,另一人腿部中槍,兩人之後被送往醫院搶救,傷勢嚴重但沒有生命危險。

警方又相信兩名受害人在開槍事件之前,涉及該兩幫人的糾紛。

