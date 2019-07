南加再有地震強度達7.1級 灣區也有震感

【KTSF】

南加州週五晚再發生大地震,強度錄得7.1級,比起週四的6.4級更強,而且震央在同一地區,是當地兩日內發生第二次強烈地震,美國地質研究所(USGS)表示,今次連灣區都有居民報告感受到震感。

根據USGS資料,今次地震發生在週五晚8時19分,地質學家表示,週五晚和週四的地震發生在同一個斷層,震央位於南加州沙漠地帶,加州Ridgecrest以北約10英哩處,距離洛杉磯北面約150英哩。

州長緊急服務辦公室表示,今次幸好無嚴重傷亡,損毀也不算嚴重,不過也有建築物起火,天然氣管道破裂,公路受損,以及停電等。

州長紐森已向白宮請求發出緊急狀態令,紅十字會表示,有163人需要暫住庇護中心,Ridgecrest市市長又指,有人趁地震後打劫商鋪,呼籲民眾見狀報警。

Ridgecrest市週五晚有餐廳吊燈搖晃,也有房屋起火,在拉斯維加斯進行的NBA夏季籃球賽都要暫停疏散,在洛杉磯市主場比賽的道奇棒球隊和觀眾都感受到地震,可見鏡頭搖晃,不過比賽就繼續在地震下進行。

洛杉磯的KCBS電視台,當時正在報導新聞,兩名主播都表示感到強烈震感,宣佈要暫停躲進桌底暫避。

洛杉磯迪士尼樂園就有遊客拍攝到餐廳吊燈搖晃,洛杉磯有人家中的游泳池不斷有水湧出。

USGS地質研究所表示,今次地震連遠在舊金山、東灣Antioch、北灣Sacramento跟南灣聖荷西都有居民報告有震感。

有聖荷西居民拍到家中的傢俱搖擺,尤其是住在高樓的人持續了幾分鐘,有聖荷西居民形容有點像在船上搖擺的感覺,另外有人覺得有點可怕,擔心會否令灣區都有地震,幸好的是無人受傷。

有地震學家表示,南加州有5%機率再發生更強後續地震。

